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53 минуты назад

«ПСЖ» может вернуть Томаса Тухеля на пост главного тренера

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У Галтье есть время до 8 марта

«ПСЖ» может вернуть Томаса Тухеля на пост главного тренера
Фото: football-fun-live.comfootball-fun-live.com

«Пари Сен-Жермен» рассматривает возвращение Томаса Тухеля на пост главного тренера, сообщает RMC Sport.

Руководство парижан разочаровано последними результатами команды, но пока не собирается увольнять действующего наставника Кристофа Галтье. Ему дали время доработать до ответного матча с «Баварией» в Лиге чемпионов 8 марта, а решение будет приниматься после.

В случае увольнения Галтье «ПСЖ» может пригласить Зинедина Зидана или Томаса Тухеля. Немец работал в клубе с 2018 по 2020 год. Под его руководством команда провела 127 матчей, в которых одержала 96 побед.

Тухель привёл «ПСЖ» в двум титула чемпиона Франции, победам в Кубке и дважды – Суперкубке страны. Ещё по разу при нём парижане брали Кубок французской лиги и выходили в финал Лиги чемпионов.

После Франции Томас Тухель за один сезон выиграл с «Челси» ЛЧ, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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