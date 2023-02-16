Итальянский журналист: Кокорин пригодился бы «Фиорентине»

«Александр великолепно играет на Кипре. Сейчас у «фиалок» беда с нападением, никто в команде не забил больше трёх голов, это кошмар. В такой ситуации Кокорин точно получил бы шанс. Жаль, что из-за постоянных травм мы толком не видели россиянина в деле.