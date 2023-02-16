Итальянский журналист: Кокорин пригодился бы «Фиорентине»

Александр сможет перезапустить карьеру в Италии?
Журналист из Флоренции Джузеппе Элетти высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в стане «фиалок». Сейчас россиянин арендован кипрским «Арисом».
«Александр великолепно играет на Кипре. Сейчас у «фиалок» беда с нападением, никто в команде не забил больше трёх голов, это кошмар. В такой ситуации Кокорин точно получил бы шанс. Жаль, что из-за постоянных травм мы толком не видели россиянина в деле.
Я не исключаю уход Итальяно с поста главного тренера, но пока в него верят. «Фиорентине» очень важна Лига конференций. Важно выиграть турнир, потому что пробиться в еврокубки через Серию А уже почти нереально», — цитирует Элетти «Евро-Футбол.Ру».
В нынешнем сезоне Александр Кокорин провёл за «Арис» 19 матчей, записал на свой счёт восемь точных ударов и четыре голевых паса.