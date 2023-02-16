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29 минут назад

Итальянский журналист: Кокорин пригодился бы «Фиорентине», у команды беда с нападением

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Александр сможет перезапустить карьеру в Италии?

Итальянский журналист: Кокорин пригодился бы «Фиорентине»
Фото: Фото из открытых источниковФото из открытых источников

Журналист из Флоренции Джузеппе Элетти высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в стане «фиалок». Сейчас россиянин арендован кипрским «Арисом».

«Александр великолепно играет на Кипре. Сейчас у «фиалок» беда с нападением, никто в команде не забил больше трёх голов, это кошмар. В такой ситуации Кокорин точно получил бы шанс. Жаль, что из-за постоянных травм мы толком не видели россиянина в деле.

Я не исключаю уход Итальяно с поста главного тренера, но пока в него верят. «Фиорентине» очень важна Лига конференций. Важно выиграть турнир, потому что пробиться в еврокубки через Серию А уже почти нереально», — цитирует Элетти «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Александр Кокорин провёл за «Арис» 19 матчей, записал на свой счёт восемь точных ударов и четыре голевых паса.

Футбол,Александр Кокорин,
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