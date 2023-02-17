Тренер Григорян: футбол превратился в балет

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением об эпизоде в матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы, в котором нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд упал на границе штрафной зоны после столкновения с защитником «Барселоны». Слова тренера передает «Матч ТВ».
«Был ли пенальти на Рэшфорде? Момент был до штрафной. Как по мне, там не было нарушения. Дело не в том, что футбол становится балетом, а в том, что он уже балет. Для меня там нет пенальти», — сказал Григорян.
Встреча, прошедшая на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии, завершилась вничью со счетом 2:2.
В начале второго тайма счет в матче открыл защитник «Барселоны» Маркос Алонсо. Спустя три минуты счет сравнял Маркус Рэшфорд. Еще через шесть минут защитник каталонцев Жуль Кунде записал на свой счет автогол. На 76-й минуте форвард «Барсы» Рафинья установил паритет.
Ответная встреча между этими командами состоится 23 февраля. Матч пройдет на стадионе «Оля Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что на матче «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» установлен рекорд Лиги Европы.