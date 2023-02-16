Уткин: люблю свою страну. Нелегально матч АПЛ смотрело больше людей, чем матч ЛЧ

«Вчера почти в одно и то же время проходили матчи Лиги чемпионов, Испании и Англии. Мне стало интересно, какой турнир смотрело большинство моих соотечественников. Больше всего смотрели АПЛ. В этом нет ничего удивительного, ведь матч двух английских лидеров — это почти уровень полуфинала или даже финала Лиги чемпионов.