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54 минуты назад

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Фернандо Льоренте завершил карьеру

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Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Льоренте объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 37 лет.

Чемпион мира и Европы Фернандо Льоренте завершил карьеру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Выйду ли я снова на поле? Нет, это уже ясно. Я поддерживаю форму, играя в паддл», — приводит слова Льоренте Sport Star.

В составе национальной команды Фернандо Льоренте выиграл чемпионат мира в 2010 году, а в 2012-м стал чемпионом Европы.

В течение карьеры Льоренте выступал за «Атлетик» из Бильбао, «Севилью», «Ювентус», «Тоттенхэм», «Наполи», «Суонси», «Удинезе» и «Эйбар». В составе туринцев он дважды побеждал в чемпионате и Суперкубке Италии, ещё один раз завоевал национальный Кубок. В сезоне-2015/2016 Льоренте стал победителем Лиги Европы в составе «Севильи». С «Тоттенхэмом» и «Ювентусом» испанец дважды играл в финале Лиги чемпионов, но оба раза его команды уступили.

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