На матче "Барселона" — "Манчестер Юнайтед" установлен рекорд Лиги Европы

"Барселона" на своем поле встречалась с "Манчестер Юнайтед" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра завершилась вничью со счетом 2:2. Матч, который проходил на арене "Камп Ноу", посетили 90 255 зрителей.

Фото: Albert Gea/Reuters Albert Gea/Reuters

Таким образом, был установлен новый рекорд посещаемости Лиги Европы, который превзошел предыдущий почти на десять тысяч. 23 февраля 2017 года 80 465 человек посетили лондонский стадион "Уэмбли", где состоялся матч 1/16 финала между английским "Тоттенхэмом" и бельгийским "Гентом". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Ответная встреча между этими командами состоится 23 февраля. Матч пройдет на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.