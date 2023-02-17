Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
2 часа назад

На матче "Барселона" — "Манчестер Юнайтед" установлен рекорд Лиги Европы

Газета.Ruиещё 5

"Барселона" на своем поле встречалась с "Манчестер Юнайтед" в матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра завершилась вничью со счетом 2:2. Матч, который проходил на арене "Камп Ноу", посетили 90 255 зрителей.

На матче "Барселона" — "Манчестер Юнайтед" установлен рекорд Лиги Европы
Фото: Albert Gea/ReutersAlbert Gea/Reuters

Таким образом, был установлен новый рекорд посещаемости Лиги Европы, который превзошел предыдущий почти на десять тысяч. 23 февраля 2017 года 80 465 человек посетили лондонский стадион "Уэмбли", где состоялся матч 1/16 финала между английским "Тоттенхэмом" и бельгийским "Гентом". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Ответная встреча между этими командами состоится 23 февраля. Матч пройдет на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выступил с критикой в адрес арбитров матча против "Барселоны". "Судейство оказало большое влияние на игру. Явный фол на Рашфорде, а затем [должна быть] красная карточка. Арбитры не могут совершать такие ошибки", — сказал специалист.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий