Рашфорд может перейти в «Баварию»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в Бундеслиге. В услугах 25-летнего британца заинтересована мюнхенская «Бавария», информирует Sport Bild.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, Рашфорд впечатляет руководство «Баварии» по ходу нынешнего сезона. Помимо прочего, мюнхенцы остались восхищены игрой форварда на ЧМ-2022 за сборную Англии. В нём видят замену ушедшему Роберту Левандовскому. Однако немецкий клуб понимает, что заполучить Маркуса будет сложно, ведь «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на футболиста в будущем.