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13 минут назад

Кто может купить «Манчестер Юнайтед» – среди претендентов шейхи из Катара, британский миллиардер и саудовцы, подробности

Чемпионат.comиещё 2

Первый раунд переговоров уже ночью. Кто в конкурентах у шейхов?

Покупка «Манчестер Юнайтед». Кто в конкурентах у шейхов?
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В ночь с 17 на 18 февраля инвесткомпания Raine Group, занимающаяся продажей «Манчестер Юнайтед», завершит приём первоначальных заявок на покупку клуба. Всем желающим достаточно лишь прислать на почту официальное письмо с обозначенной суммой и подтверждением возможностей для оплаты. Семья Глэйзеров чётко обозначила свои желания: они хотят получить за свой актив около £ 5 млрд (при стоимости в £ 2,9 млрд на нью-йоркской фондовой бирже). Сделка может стать крупнейшей в истории спорта. Ведь за «Челси» заплатили «всего» £ 2,5 млрд, а за «Ньюкасл» – и вовсе смешные £ 300 млн. Крупнейшая трата в истории на данный момент состоялась в НФЛ – «Денвер Бронкос» в прошлом году купили за £ 3,75 млрд. Сможет ли «МЮ» побить рекорд? Sky Sports информирует, что на первом этапе переговоров никто не предложит запрашиваемую владельцами сумму. Но это ведь только первый этап.

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Основные кандидаты – катарские инвесторы, близкие к королевской семье. Известно, что эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани – большой болельщик «МЮ». В этом нет ничего удивительного, ведь образование он получал в начале 2000-х в Англии. Bloomberg сообщил, что их первое предложение уже может составить £ 5 млрд. Однако Sky Sports опровергает это. По их данным, катарцы не собираются идти на поводу у Глэйзеров и переплачивать за клуб. Так что вся процедура будет проходить в рыночной конкуренции.

При этом план у катарских инвесторов глобальный: они собираются не только вернуть клубу былое величие (на это, естественно, нацелены все кандидаты), но и инвестировать значительные средства в город. В том числе в инфраструктуру клуба. Например, обновить стадион и тренировочную базу, которую не так давно ругал Криштиану Роналду.

Ещё один важный момент: УЕФА глобально не против, что у катарских фондов, приближённых к эмиру, будет два крупных проекта в Европе. Ведь их деньги уже циркулируют в «ПСЖ». По данным Daily Mail, никаких конфликтов интересов. Как удивительно.

Остальные заявки пока не так раскручены. Но инсайдеры ожидают трёх-четырëх крупных игроков и несколько незначительных. Telegraph сообщил, что в гонку вступила Саудовская Аравия. Страну представляет консорциум из нескольких компаний. Sky Sports добавляет: с финансовой точки зрения саудиты сильны. Только они и катарцы будут готовы выплатить всю сумму сразу, не используя заёмные деньги. И это выводит их в число фаворитов гонки.

Ещё среди претендентов Джим Рэтклифф – тот самый нефтехимический миллиардер, который уже несколько лет пытается хотя бы что-то купить в Англии. Говорит о приличном капитале, поддержке американских банков, но постоянно проигрывает. В этот раз у него традиционные преимущества – давняя симпатия к «МЮ», британское происхождение и ориентир на традиции. Но все понимают – вряд ли это возбудит Глэйзеров. Традиции не равно деньги.

Также в Англии ожидают сюрпризов. Например, неожиданного предложения от Илона Маска, который болеет за «МЮ». Не так давно он шутил в соцсетях, что рассмотрел бы возможность покупки клуба. Денег у американца на это точно хватит.

Подождём ещё совсем чуть-чуть. Вскоре всё разрешится.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,УЕФА,
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