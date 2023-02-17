Переговоры «Челси» и Маунта о новом контракте зашли в тупик

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт летом может покинуть клуб.

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Как сообщает ESPN, в переговорах сторон о новом контракте возникли проблемы и добиться заметного прогресса в последние месяцы не удаётся. Одно из препятствий – нежелание англичанина заключать долгосрочное соглашение. Также он требует значительного увеличения зарплаты.

За ситуацией следят «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также «Ювентус».

В текущем сезоне Маунт провёл в АПЛ 21 матч и забил три гола.