Агент рассказал об отношении к российским спортсменам в Израиле

Израильский агент Григорий Крицер заявил, что в его стране не изменилось отношение к российским спортсменам на фоне событий на Украине. Его слова передает «Чемпионат».
«Отношение не изменилось. Тут не смешивают спорт с политикой. Спорт — это спорт, политика — это политика. Футболисты тут ни при чем. Если игрок подойдет по игровым и финансовым качествам, никто на его паспорт в Израиле смотреть не будет», — сказал Крицер.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.
Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в отборочном турнире к чемпионату мира — 2022 против Хорватии (0:1).
Ранее Крицер призвал РФС не покидать УЕФА.