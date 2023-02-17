Агент рассказал об отношении к российским спортсменам в Израиле

«Отношение не изменилось. Тут не смешивают спорт с политикой. Спорт — это спорт, политика — это политика. Футболисты тут ни при чем. Если игрок подойдет по игровым и финансовым качествам, никто на его паспорт в Израиле смотреть не будет», — сказал Крицер.