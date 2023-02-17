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1 час назад

Израильский агент рассказал об отношении к российским спортсменам в его стране

Газета.Ruиещё 2

Израильский агент Григорий Крицер заявил, что в его стране не изменилось отношение к российским спортсменам на фоне событий на Украине. Его слова передает «Чемпионат».

Агент рассказал об отношении к российским спортсменам в Израиле
Фото: Телеграм-канал «Сборная России по футболу»Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

«Отношение не изменилось. Тут не смешивают спорт с политикой. Спорт — это спорт, политика — это политика. Футболисты тут ни при чем. Если игрок подойдет по игровым и финансовым качествам, никто на его паспорт в Израиле смотреть не будет», — сказал Крицер.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в отборочном турнире к чемпионату мира — 2022 против Хорватии (0:1).

Ранее Крицер призвал РФС не покидать УЕФА.

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