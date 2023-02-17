Гладышев отказался уходить из "Динамо" в аренду за игровой практикой

Нападающий футбольного клуба "Динамо" Ярослав Гладышев не станет уходить из московской команды в аренду ради получения большего количества игрового времени. Об этом Гладышев в пятницу рассказал ТАСС.

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"Всегда хочется играть больше, выходить в основе и проводить все матчи по 90 минут, - сказал Гладышев. - Но вариантов с арендой не рассматриваю, потому что только подписал новый контракт (в декабре "Динамо" подписало с форвардом соглашение до лета 2026 года - прим. ТАСС). Хочу играть и доказывать здесь".

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Форвард, которому в мае исполнится 20 лет, дебютировал за основной состав "Динамо" в сентябре 2021 года. Под руководством немецкого специалиста Сандро Шварца он провел за бело-голубых в сезоне-2021/22 девять матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. При нынешнем главном тренере "Динамо" Славише Йокановиче за первую часть сезона Гладышев принял участие в 19 играх, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

"С чем связано увеличение игрового времени? Это и доверие тренера, и сам прогрессировал - все-таки год в основной команде и игры, что мне давал Шварц, помогли мне расти как футболисту", - отметил собеседник агентства.

Планы на будущее

В летнее трансферное окно полузащитник "Динамо" и сборной России Арсен Захарян был близок к переходу в английский "Челси", но трансфер сорвался из-за технических сложностей. 9 января итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что лондонцы все еще заинтересованы в трансфере 19-летнего игрока.

"История с переходом Захаряна в "Челси"? Иногда можно пошутить с Армении по этому поводу, а так все понимают, что случилось", - сказал Гладышев.

"Самому, как и Арсену, хотелось бы попробовать себя в Европе, перейти в один из ведущих чемпионатов. По лигам предпочтений нет", - добавил нападающий.