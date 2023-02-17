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1 час назад

Заключенный из тюрьмы Алвеса: «Дани считает, что останется тут. Он говорит, что никого не принуждал к сексу и не бил»

Sports.ru

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Заключенный из тюрьмы Алвеса: «Дани считает, что останется тут»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Алвес помогает чем может. Он покупает еду заключенным и все такое. Он старается оставаться незамеченным, очень приветлив с людьми. Не ведет себя как звезда. Есть полицейские, которые выслуживаются перед ним, есть те, кто рад видеть его в тюрьме.

[Про изнасилование] он говорит мало, но сказал, что никого не принуждал [к сексу] и не бил. А еще, что не стал бы делать этого, если бы девушка не захотела, не принуждал ее.

Он считает, что останется в тюрьме. Когда девушка сказала, что не хочет ни денег, ни чего-либо еще... Ну, на него это повлияло. Но он считает, что он тут не по делу, ему здесь нехорошо», – приводит слова заключенного El Programa de Ana Rosa.

Адвокат Алвеса заявил, что у Дани с жертвой был секс с проникновением, но по согласию – иначе у девушки были бы повреждения

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

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