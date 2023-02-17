РФС обжаловал в суде решение CAS по санкциям ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) обжаловал в Верховном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отказавшего в удовлетворении исков к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за отстранения российских сборных и клубов от международных соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"В настоящее время в Верховный суд Швейцарии подана апелляция на арбитражное решение CAS [по отказу в удовлетворении апелляции РФС на санкции ФИФА и УЕФА]", - говорится в сообщении.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, они были отклонены 15 июля большинством голосов судейской коллегии. Верховный суд Швейцарии является высшей инстанцией для обжалования решений CAS.