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58 минут назад

РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА

ТАСС

Российский футбольный союз (РФС) обжаловал в Верховном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отказавшего в удовлетворении исков к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за отстранения российских сборных и клубов от международных соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

РФС обжаловал в суде решение CAS по санкциям ФИФА и УЕФА
Фото: ТАССТАСС

"В настоящее время в Верховный суд Швейцарии подана апелляция на арбитражное решение CAS [по отказу в удовлетворении апелляции РФС на санкции ФИФА и УЕФА]", - говорится в сообщении.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, они были отклонены 15 июля большинством голосов судейской коллегии. Верховный суд Швейцарии является высшей инстанцией для обжалования решений CAS.

Футбол,РФС,УЕФА,
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