Катарский шейх заявил, что сделал предложение о покупке "Манчестер Юнайтед"

"Предложение будет полностью свободным от долгов. Оно будет подано через фонд шейха Джассима Foundation 92, который будет инвестировать в футбольные команды, тренировочный центр, стадион и более широкую инфраструктуру, в болельщиков и сообщества, которые поддерживают клуб", — говорится в пресс-релизе Аль Тани.