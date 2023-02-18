Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
31 минуту назад

Катарский шейх заявил, что сделал предложение о покупке "Манчестер Юнайтед"

Газета.Ruиещё 3

Шейх Джасим бен Хамад Аль Тани заявил, что сделал предложение семье Гейзеров о покупке 100% акций футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Катарский шейх заявил, что сделал предложение о покупке "Манчестер Юнайтед"
Фото: Carl Recine/Action Images via ReutersCarl Recine/Action Images via Reuters

"Предложение будет полностью свободным от долгов. Оно будет подано через фонд шейха Джассима Foundation 92, который будет инвестировать в футбольные команды, тренировочный центр, стадион и более широкую инфраструктуру, в болельщиков и сообщества, которые поддерживают клуб", — говорится в пресс-релизе Аль Тани.

Год назад стало известно, что семья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая "Манчестер Юнайтед", хочет продать клуб. Сделка оценивается в 6-7 миллиардов фунтов стерлингов. "Красные дьяволы" после 18 матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) набрали 38 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

В Лиге Европы английский клуб сыграет с "Барселоной" в 1/16 финала турнира. Ранее глава химической компании Ineos, британский миллиардер Джим Рэтклифф выразил готовность купить "Манчестер Юнайтед".

Футбол,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий