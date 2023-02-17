Зидан не исключил возвращения к тренерской работе

«Это остаётся частью нашего соглашения с «Альпин». Если завтра мне придётся взять на себя руководство какой-либо командой, это не помешает моей работе в Формуле-1. Вернуться к тренерским обязанностям остаётся моим желанием. Сейчас у меня есть свободное время, но я не знаю, как долго это продлится. Может быть, у меня есть время до июня, но всё может произойти очень быстро», — приводит слова Зидана Le Figaro.