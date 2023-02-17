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24 минуты назад

«Всё может произойти очень быстро». Зидан — о желании вернуться к тренерской работе

Чемпионат.com

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан, назначенный на роль посла команды Формулы-1 «Альпин» в её молодёжных проектах, заявил, что хочет вернуться к тренерской работе, и рассказал, сможет ли совмещать две должности.

Зидан не исключил возвращения к тренерской работе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это остаётся частью нашего соглашения с «Альпин». Если завтра мне придётся взять на себя руководство какой-либо командой, это не помешает моей работе в Формуле-1. Вернуться к тренерским обязанностям остаётся моим желанием. Сейчас у меня есть свободное время, но я не знаю, как долго это продлится. Может быть, у меня есть время до июня, но всё может произойти очень быстро», — приводит слова Зидана Le Figaro.

50-летний специалист ушёл из «Реала», с которым трижды победил в Лиге чемпионов, в мае 2021 года. Он считался одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной Франции, но позже с нынешним наставником «трёхцветных» Дидье Дешамом продлили контракт.

Футбол,Зинедин Зидан,Реал,
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