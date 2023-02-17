Украинскую ассоциацию мини-футбола оштрафовали по итогам матча с РФ

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам мачта полуфинала чемпионата Европы 2022 года между сборными России и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

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Напомним, что встреча состоялась 4 февраля 2022 года в Нидерландах и завершилась победой российской команды со счетом 3:2. Во время игры украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес противника. Уже на следующий день, 5 февраля, Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой открыть расследования по итогам матча.

Спустя более чем год Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла свое решение. В отчете указывается, что Украинская ассоциация мини-футбола оштрафована на 20 тысяч евро за провокационные и оскорбительные выкрики фанатов.