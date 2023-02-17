Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
14 минут назад

УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча с Россией

Никита Бородкин

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам мачта полуфинала чемпионата Европы 2022 года между сборными России и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Украинскую ассоциацию мини-футбола оштрафовали по итогам матча с РФ
Фото: Официальная страница АМФР ВКонтактеОфициальная страница АМФР ВКонтакте

Напомним, что встреча состоялась 4 февраля 2022 года в Нидерландах и завершилась победой российской команды со счетом 3:2. Во время игры украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес противника. Уже на следующий день, 5 февраля, Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой открыть расследования по итогам матча.

Спустя более чем год Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла свое решение. В отчете указывается, что Украинская ассоциация мини-футбола оштрафована на 20 тысяч евро за провокационные и оскорбительные выкрики фанатов.

Напомним, что чемпионат Европы по мини-футболу состоялся в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года. Сборная России уступила команде Португалии со счетом 2:4, третье место заняли испанцы, которые с разгромным счетом (4:1) уступила испанцам.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий