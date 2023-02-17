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54 минуты назад

Татьяна Тарасова: «У российского футбола успехов нет, но все его поддерживают. Последний раз радовали болельщиков в 2018-м, после – деградация»

Sports.ru

Татьяна Тарасова заявила, что у российского футбола нет успехов.

Тарасова заявила о деградации российского футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Футбол – особенный вид спорта у нас в стране. Успехов там нет, но все вокруг его всячески поддерживают. И каждый раз сходят с ума из-за неудач сборной страны.

Последний раз российский футбол радовал болельщиков в 2018 году. После – деградация.

У нас нет хороших тренеров, системы подготовки. Все делается вполноги, отсюда и проблемы. Не знаю, когда мы будем успешными в этом виде спорта», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Футбол,Татьяна Тарасова,
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