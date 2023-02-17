Экс-футболиста Савина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Тверской районный суд столицы оштрафовал на 50 тыс. руб. блогера и бывшего футболиста Евгения Савина по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

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«Постановлением Тверского районного суда города Москвы 17 февраля 2023 года Савин Евгений Леонидович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.», - сказала собеседница агентства.

Савину вменялось совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»), ему грозил административный штраф в размере до 50 тыс. руб. Судебное заседание прошло в отсутствие Савина, поскольку в апреле 2022 года он уехал из России.