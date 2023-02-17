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50 минут назад

В «Венеции» рассказали, может ли Черышев зимой покинуть клуб

Матч ТВ

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Дениса Черышева из итальянского клуба.

В «Венеции» рассказали, может ли Черышев зимой покинуть клуб
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Может ли уйти Черышев до окончания трансферного окна? Не знаю, что может случиться, — цитирует Брендолина Sport24.

Черышев по окончании прошлого сезона покинул испанскую «Валенсию» и летом перешел в итальянскую команду. Россиянин в 11 матчах забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

«Венеция» занимает 13 е место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 24 турах.

Футбол,Денис Черышев,
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