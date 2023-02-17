В «Венеции» рассказали, может ли Черышев зимой покинуть клуб

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Дениса Черышева из итальянского клуба.

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— Может ли уйти Черышев до окончания трансферного окна? Не знаю, что может случиться, — цитирует Брендолина Sport24.

Черышев по окончании прошлого сезона покинул испанскую «Валенсию» и летом перешел в итальянскую команду. Россиянин в 11 матчах забил три мяча и сделал одну голевую передачу.