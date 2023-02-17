ФИФА пожертвует пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

Международная федерация футбола (ФИФА) пожертвует миллион долларов на помощь для пострадавших от разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, сообщает пресс служба организации.
Землетрясение и ряд последующих подземных толчков произошли 6 февраля на юго востоке Турции. Эпицентром стала провинция Кахраманмараш, подземные толчки затем ощущались в разных регионах страны. Общее число погибших в Турции и соседней Сирии идет на десятки тысяч человек.
— Фонд ФИФА выделит 1 миллион долларов в виде чрезвычайной гуманитарной помощи после землетрясений в Турции и Сирии, которые унесли жизни более 42 000 человек и оставили многих без крова на морозе. После консультаций с Турецкой футбольной ассоциацией (TFF) и Сирийской футбольной ассоциацией (SFA) совместно с международными и местными неправительственными организациями помощь будет использована для закупки и распределения товаров первой необходимости, а также для предоставления аварийного и временного убежища и защиты, — говорится в пресс релизе ФИФА.