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48 минут назад

ФИФА пожертвует миллион долларов на гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии

Матч ТВ

Международная федерация футбола (ФИФА) пожертвует миллион долларов на помощь для пострадавших от разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, сообщает пресс служба организации.

ФИФА пожертвует пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Землетрясение и ряд последующих подземных толчков произошли 6 февраля на юго востоке Турции. Эпицентром стала провинция Кахраманмараш, подземные толчки затем ощущались в разных регионах страны. Общее число погибших в Турции и соседней Сирии идет на десятки тысяч человек.

— Фонд ФИФА выделит 1 миллион долларов в виде чрезвычайной гуманитарной помощи после землетрясений в Турции и Сирии, которые унесли жизни более 42 000 человек и оставили многих без крова на морозе. После консультаций с Турецкой футбольной ассоциацией (TFF) и Сирийской футбольной ассоциацией (SFA) совместно с международными и местными неправительственными организациями помощь будет использована для закупки и распределения товаров первой необходимости, а также для предоставления аварийного и временного убежища и защиты, — говорится в пресс релизе ФИФА.

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