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42 минуты назад

Юрий Сёмин назвал фаворита Лиги чемпионов сезона-2022/2023

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какую команду считает фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. «Если мы смотрим на игру, то «Наполи» — фаворит Лиги чемпионов в этом сезоне», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Семин назвал фаворита Лиги чемпионов сезона-2022/2023
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Команда Лучано Спаллетти в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Айнтрахтом». Первая игра состоится во вторник, 21 февраля. На групповой стадии итальянцы выиграли квартет А, в котором их соперниками были «Ливерпуль», «Аякс» и «Рейнджерс». В Серии А неаполитанцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, имея преимущество в 15 баллов над ближайшим преследователем — «Интером».

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша они были сильнее «Ливерпуля» — 1:0.

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