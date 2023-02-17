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1 час назад

Анчелотти о скандале с «Барсой» и судьями: «Плохо, что у людей возникли сомнения в конкуренции. Мы должны бороться за ее честность»

Sports.ru

Карло Анчелотти прокомментировал скандал, связанный с «Барселоной» и судьями.

Анчелотти высказался о скандале с «Барселоной» и судьями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

О деле Негрейры

«Меня больше волнует хорошая подготовка к матчам. Я должен сосредоточиться на этом, а другие люди обсудят эту ситуацию».

О том, испорчен ли имидж испанского футбола

«Плохо, что у людей возникли сомнения в честности конкуренции. Мы должны бороться за то, чтобы она всегда была честной», – сказал тренер «Реала».

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