Анчелотти высказался о скандале с «Барселоной» и судьями

Карло Анчелотти прокомментировал скандал, связанный с «Барселоной» и судьями.

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

О деле Негрейры

«Меня больше волнует хорошая подготовка к матчам. Я должен сосредоточиться на этом, а другие люди обсудят эту ситуацию».

О том, испорчен ли имидж испанского футбола

«Плохо, что у людей возникли сомнения в честности конкуренции. Мы должны бороться за то, чтобы она всегда была честной», – сказал тренер «Реала».