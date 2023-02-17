«Я оставил огромный след». Кокорин повздорил с болельщиком

«Кокорин – вовсе не футболист, когда его подкалывают насчёт его игры, он не обижается, а ссылается на то, какие у него дорогие машины и роскошная жизнь», — написал один из пользователей.

Болельщик не остановился и продолжил перепалку: «Конечно, факты. Разве на факты не ссылаются? Да, ты заработал роскошь, но ты уже не футболист, а полулюбитель. Пахарь – это не про тебя. В могилу всё равно с голыми карманами уйдёшь, а была возможность оставить значимый след в истории футбола».