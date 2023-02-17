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47 минут назад

«Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь». Кокорин повздорил с болельщиком

Чемпионат.com

Форвард «Ариса» Александр Кокорин вступил в перепалку с болельщиком в одной из социальных сетей.

«Я оставил огромный след». Кокорин повздорил с болельщиком
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Кокорин – вовсе не футболист, когда его подкалывают насчёт его игры, он не обижается, а ссылается на то, какие у него дорогие машины и роскошная жизнь», — написал один из пользователей.

Российский форвард ответил: «На это не надо ссылаться, это факты».

Болельщик не остановился и продолжил перепалку: «Конечно, факты. Разве на факты не ссылаются? Да, ты заработал роскошь, но ты уже не футболист, а полулюбитель. Пахарь – это не про тебя. В могилу всё равно с голыми карманами уйдёшь, а была возможность оставить значимый след в истории футбола».

На это Кокорин ответил:

«Я на них не ссылаюсь, это тебя тревожит. Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь. Ходишь с голыми карманами ты и уйдёшь так же».

скриншот
Футбол,Александр Кокорин,
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