«Урал» заработал больше «Зенита» по итогам этапа Кубка России

Российский футбольный союз опубликовал информацию о призовых выплатах клубам по итогам осеннего этапа ФОНБЕТ Кубка России.

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Команды Пути РПЛ заработали 907,2 млн рублей, участники Пути регионов — 102 млн рублей.

Екатеринбургский «Урал» получил наибольшую сумму среди команд МИР РПЛ — 75,7 млн рублей: гарантированные выплаты в 28,2 млн рублей плюс призовые в 9,5 млн рублей за каждую из пяти побед в групповом раунде.

Среди команд низших лиг больше других заработал петербургский клуб «Звезда» из Второй лиги — 8,4 млн рублей. Команда пробилась в ¼ финала Пути регионов.

«СтавропольАгроСоюз» из Невинномысска получил наибольший доход среди любительских клубов — 2,8 млн рублей.

Общая сумма призовых розыгрыша Кубка России по сравнению с сезоном 2021/22 выросла почти в десять раз и составляет 1,513 млрд рублей. Участниками турнира стали 103 команды со всей России.