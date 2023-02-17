«Урал» заработал больше «Зенита» по итогам этапа Кубка России

Российский футбольный союз опубликовал информацию о призовых выплатах клубам по итогам осеннего этапа ФОНБЕТ Кубка России.
Команды Пути РПЛ заработали 907,2 млн рублей, участники Пути регионов — 102 млн рублей.
Екатеринбургский «Урал» получил наибольшую сумму среди команд МИР РПЛ — 75,7 млн рублей: гарантированные выплаты в 28,2 млн рублей плюс призовые в 9,5 млн рублей за каждую из пяти побед в групповом раунде.
«Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Крылья Советов» и «ПАРИ НН» заработали по 66,2 млн рублей.
Среди команд низших лиг больше других заработал петербургский клуб «Звезда» из Второй лиги — 8,4 млн рублей. Команда пробилась в ¼ финала Пути регионов.
«СтавропольАгроСоюз» из Невинномысска получил наибольший доход среди любительских клубов — 2,8 млн рублей.
Общая сумма призовых розыгрыша Кубка России по сравнению с сезоном 2021/22 выросла почти в десять раз и составляет 1,513 млрд рублей. Участниками турнира стали 103 команды со всей России.
Трансляции матчей ФОНБЕТ Кубка России можно смотреть на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Турнир возобновится после зимней паузы 22 февраля, когда в рамках ¼ финала Пути РПЛ «Ростов» примет «Урал» (в 17:30 мск), а «Локомотив» — «Спартак» (в 20:00 мск).