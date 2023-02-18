Сафонов заявил, что Кокорин хочет получить гражданство Кипра

Российский футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что нападающий "Ариса" Александр Кокорин хочет получить гражданство Кипра и вряд ли вернется в Россию.
"Он сам уже этого не хочет, говорит об этом везде. Он хочет получить кипрское гражданство.
В Италии другой футбол, а на Кипре он нашел свою страну. Забивает. Зачем ему уезжать? Сейчас купит 2–3 дома, им там довольны", — передает слова Сафонова "Матч ТВ".
18 февраля Кокорин забил девятый гол за "Арис" в нынешнем сезоне чемпионата Кипра и вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги.
В 2021 году Кокорин стал игроком "Фиорентины", перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский "Зенит", "Сочи", столичное "Динамо" и махачкалинский "Анжи".
В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел за эти матчи на поле 53 минуты.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над болгарином Григором Димитровым и выхода в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в нидерландском Роттердаме.