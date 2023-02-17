Суд отстранил президента Украинской ассоциации футбола от должности

Отмечается, что чиновник отстранен до 17 марта 2023 года. При этом прокуратура требовала отстранения Павелко и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого с должностей на два месяца.

В ноябре прошлого года суд арестовал Павелко с возможностью выхода под залог в размере 9 млн 880 тысяч гривен (268,6 тыс. долларов). Главе УАФ было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу "о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы". Уголовное дело расследовалось еще с 2021 года. Позднее УАФ внесла требуемый залог, и Павелко вышел на свободу.