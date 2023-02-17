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55 минут назад

Кавазашвили назвал безобразием принуждение детей надеть майки в поддержку ЛГБТ

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Бывший советский вратарь Анзор Кавазашвили осудил руководство австралийского «Мельбурн Виктори» за ЛГБТ-пропаганду среди детей.

Кавазашвили назвал безобразием принуждение детей надеть майки в поддержку ЛГБТ
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

Ранее сообщалось, что австралийский клуб обязал игроков в возрасте 6-7 лет надеть радужную форму.

«Этот безобразный поступок совершается для подражания и доводится до умов маленьких детей, их заставляют, даже не спрашивая. Руководство клуба унизило человеческое достоинство», — цитирует Кавазашвили «РБК Спорт».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ, который в ноябре 2022 года Госдума приняла во втором чтении. Глава Государственного департамента призвал российских законодателей отозвать проект.

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