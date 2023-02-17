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18 минут назад

Флаг России, много денег и фристайл. Квинси Промес опубликовал новый клип

Чемпионат.com

Нападающий «Спартака» Квинси Промес представил клип на свою композицию Conatus.

Флаг России, много денег и фристайл. Квинси Промес опубликовал новый клип
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В видео используются фрагменты, принадлежащие ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть клип целиком можно на YouTube-канале Mask Music.

Нидерландский футболист зачитал фристайл. По ходу клипа Квинси Промес прибегает к показу чемодана, набитого пачками долларовых купюр, а также демонстрирует флаги России и Суринама — этническая родина нападающего, где родились его родители. Примечательно, но флаг Нидерландов в клипе показан не был. Также по ходу видеоклипа используются фрагменты матчей РПЛ и упоминаются фамилии Мемфиса Депая и Лионеля Месси.

Напомним, Квинси Промес продолжает готовиться к сезону по индивидуальной программе. Он отсутствовал на заграничных сборах «Спартака».

Футбол,Лионель Месси,Спартак,
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