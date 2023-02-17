Флаг России, много денег и фристайл. Квинси Промес опубликовал новый клип

Нидерландский футболист зачитал фристайл. По ходу клипа Квинси Промес прибегает к показу чемодана, набитого пачками долларовых купюр, а также демонстрирует флаги России и Суринама — этническая родина нападающего, где родились его родители. Примечательно, но флаг Нидерландов в клипе показан не был. Также по ходу видеоклипа используются фрагменты матчей РПЛ и упоминаются фамилии Мемфиса Депая и Лионеля Месси.