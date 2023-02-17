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1 час назад

Экс-жена Кержакова раскрыла, как получила 150 миллионов рублей при разводе

Газета.Ru

Бывшая жена Александра Кержакова, Милана Тюльпанова, получила 150 миллионов рублей на карту при разводе. Об этом она рассказала в личном блоге.

Экс-жена Кержакова раскрыла, как получила 150 миллионов рублей при разводе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

29-летняя экс-жена футболиста публично ответила на вопрос одного из подписчиков о самом дорогом подарке, который ей когда-либо преподносили. Она рассказала, что получила 150 миллионов рублей на банковскую карту после того, как начался бракоразводный процесс с Александром Кержаковым. Поклонники предполагают, что эти деньги она отсудила у бывшего мужа в суде. Однако имя дарителя Милана Тюльпанова не раскрыла.

Милана Тюльпанова три года была замужем за футболистом Александром Кержаковым. 10 апреля 2017 года у них родился сын Артемий, а через два года супруги развелись. По решению суда мальчик остался жить со своей матерью. Бизнесвумен говорила, что бывший муж практически не участвует в воспитании ребенка — спортсмен ничего не дарит сыну на день рождения и звонит ему только раз в несколько месяцев.

Футбол,Александр Кержаков,
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