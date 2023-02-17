Тихонов назвал стыдобой и позорищем проигрыш "Зенита" иранскому "Сепахану"

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал петербургский «Зенит» за поражение в игре с «Сепаханом».
«Про поражение «Зенита» скажу, что это стыдоба, позорище. Цирк, такой бюджет тратится на российский футбол и так играть...» — сказал Тихонов в интервью Vseprosport.ru.
Сине-бело-голубые уступили 17 февраля лидеру чемпионата Ирана «Сепахану» в товарищеском матче, прошедшем в иранском городе Исфахан.
Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.
«Зенит» является лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). В 17 матчах подопечные Семака потерпели лишь одно поражение и набрали 42 очка. Второе место занимает московский «Спартак» (36), третье — «Ростов» (35).