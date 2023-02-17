Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
16 минут назад

Тихонов назвал стыдобой и позорищем проигрыш "Зенита" иранскому "Сепахану"

Газета.Ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал петербургский «Зенит» за поражение в игре с «Сепаханом».

Тихонов назвал стыдобой и позорищем проигрыш "Зенита" иранскому "Сепахану"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Про поражение «Зенита» скажу, что это стыдоба, позорище. Цирк, такой бюджет тратится на российский футбол и так играть...» — сказал Тихонов в интервью Vseprosport.ru.

Сине-бело-голубые уступили 17 февраля лидеру чемпионата Ирана «Сепахану» в товарищеском матче, прошедшем в иранском городе Исфахан.

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

«Зенит» является лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). В 17 матчах подопечные Семака потерпели лишь одно поражение и набрали 42 очка. Второе место занимает московский «Спартак» (36), третье — «Ростов» (35).

Футбол,Александр Тихонов,Зенит,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий