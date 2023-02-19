Бывший капитан "Амкара" назвал позором проигрыш "Зенита" иранскому "Сепахану"

«Проиграть иранскому клубу — это, конечно, позор. Так не должно быть у команды, которая стремится выходить из группы в Лиге чемпионов. Уровень очень слабый.



Профессиональная команда, футболисты, которые стремятся в главные турниры, всегда хотят побеждать, сейчас бы просто охренели от такого результата в матче против «Сепахана», — передает слова Попова «РБ Спорт».