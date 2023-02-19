Бывший капитан "Амкара" назвал позором проигрыш "Зенита" иранскому "Сепахану"

Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов раскритиковал петербургский «Зенит» за проигрыш иранскому «Сепахану» в товарищеском матче.
«Проиграть иранскому клубу — это, конечно, позор. Так не должно быть у команды, которая стремится выходить из группы в Лиге чемпионов. Уровень очень слабый.
Профессиональная команда, футболисты, которые стремятся в главные турниры, всегда хотят побеждать, сейчас бы просто охренели от такого результата в матче против «Сепахана», — передает слова Попова «РБ Спорт».
Сине-бело-голубые уступили 17 февраля лидеру чемпионата Ирана «Сепахану» в товарищеском матче, прошедшем в иранском городе Исфахан.
Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.
«Зенит» является лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). В 17 матчах подопечные Семака потерпели лишь одно поражение и набрали 42 очка. Второе место занимает московский «Спартак» (36), третье — «Ростов» (35).