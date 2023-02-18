Экс-игрок «Челси» найден мёртвым в Турции

Нападающий турецкого «Хатайспора» Кристиан Атсу , ранее выступавший за лондонский «Челси», был найден мёртвым под завалами в Турции, сообщил агент футболиста Мурат Узунмехмет.

ДУШАНБЕ, февраль – SPORTS.tj. Напомним, о местонахождении и состоянии Атсу не было ничего известно с самого начала разрушительных землетрясений в Турции на прошлой неделе.