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1 час назад

Экс-игрок «Челси» найден мёртвым в Турции

Sports.tjиещё 5

Нападающий турецкого «Хатайспора» Кристиан Атсу, ранее выступавший за лондонский «Челси», был найден мёртвым под завалами в Турции, сообщил агент футболиста Мурат Узунмехмет.

ДУШАНБЕ, февраль – SPORTS.tj. Напомним, о местонахождении и состоянии Атсу не было ничего известно с самого начала разрушительных землетрясений в Турции на прошлой неделе.

Ранее представители «Хатайспора» заявляли о том, что футболист собирался покинуть турецкий клуб накануне трагедии.

Сообщение Экс-игрок «Челси» найден мёртвым в Турции появились сначала на SPORTS.tj: Новости спорта в Таджикистане | СНГ и мире.

Футбол,Кристиан Атсу,
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