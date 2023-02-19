ЦСКА сообщил «Интернасионалу» о планах выкупить Мойзеса

Московский ЦСКА намерен выкупить контракт защитника «Интернасионала» Мойзеса Барбосу, который выступает за московский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Globo Esporte.

Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ Денис Бушковский / Матч ТВ

По информации источника, руководство армейцев уже сообщило бразильскому клубу о желании сохранить футболиста после завершения аренды, которая рассчитана до окончания сезона 2022/23. Отмечается, что опция выкупа контракта Мойзеса составляет 1,5 миллиона евро.

Мойзес принял участие в 18 встречах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27 летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.