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36 минут назад

ЦСКА сообщил «Интернасионалу» о намерении выкупить арендованного Мойзеса — СМИ

Матч ТВиещё 1

Московский ЦСКА намерен выкупить контракт защитника «Интернасионала» Мойзеса Барбосу, который выступает за московский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Globo Esporte.

ЦСКА сообщил «Интернасионалу» о планах выкупить Мойзеса
Фото:  Денис Бушковский / Матч ТВ Денис Бушковский / Матч ТВ

По информации источника, руководство армейцев уже сообщило бразильскому клубу о желании сохранить футболиста после завершения аренды, которая рассчитана до окончания сезона 2022/23. Отмечается, что опция выкупа контракта Мойзеса составляет 1,5 миллиона евро.

Мойзес принял участие в 18 встречах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27 летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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