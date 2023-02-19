ЦСКА сообщил «Интернасионалу» о планах выкупить Мойзеса

Московский ЦСКА намерен выкупить контракт защитника «Интернасионала» Мойзеса Барбосу, который выступает за московский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Globo Esporte.
По информации источника, руководство армейцев уже сообщило бразильскому клубу о желании сохранить футболиста после завершения аренды, которая рассчитана до окончания сезона 2022/23. Отмечается, что опция выкупа контракта Мойзеса составляет 1,5 миллиона евро.
Мойзес принял участие в 18 встречах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27 летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.
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