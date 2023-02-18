Два московских матча Кубка России могут перенести из-за морозов

Первые матчи "Пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России "Локомотив" - "Спартак" и ЦСКА - "Краснодар могут быть перенесены из-за холодной погоды, сообщает "Спорт-Экспресс".
Игры должны пройти в Москве соответственно 22 и 23 февраля. По прогнозам синоптиков, в эти дни температура в столице России опустится до минус 18 градусов.
Согласно регламенту, если температура ниже минус 15 градусов или выше 35 градусов по шкале Цельсия, необходимо запрашивать согласия обеих участвующих в матче команд играть в таких условиях. В случае отказа одной из сторон встреча должна быть перенесена.
По информации издания, в Российском футбольном союзе (РФС) рассчитывают, что обе игры пройдут в означенные сроки.
В верхней сетке Кубка России, так называемом "Пути РПЛ", примут участие пары "Ростов" - "Урал", "Локомотив" - "Спартак", "Крылья Советов" - "Динамо" и ЦСКА - "Краснодар". В нижней сетке "Путь регионов" сыграют "Волга" (Ульяновск) - "Зенит", "Акрон" - "Торпедо" (Москва), "Уфа" - "Ахмат" и "Звезда" - "Пари Нижний Новгород".
Ранее Павел Андреев, агент полузащитника московского "Динамо" и сборной России по футболу Арсена Захаряна, прокомментировал сообщения о переговорах и возможном переходе игрока в турецкий клуб "Галатасарай".