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23 минуты назад

Зарема Салихова раскритиковала РФС за проведение матчей Кубка России в феврале

Газета.Ruиещё 3

Зарема Салихова, жена бывшего президента и владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, раскритиковала Российский футбольный союз (РФС) за проведение матчей Кубка России по футболу в феврале.

Зарема Салихова раскритиковала РФС за проведение матчей Кубка России в феврале
Фото: Телеграм-канал Заремы СалиховойТелеграм-канал Заремы Салиховой

Ранее сообщалось, что в те дни, когда в Москве должны пройти матчи "Спартак" - "Локомотив" и ЦСКА - "Краснодар", ожидается значительное снижение температуры, из-за которого встречи могут быть перенесены на резервные даты.

"Я не могу понять, почему матч назначается на конец февраля. Нет игр сборной, зачем подвергать риску здоровье футболистов? Может, кубковые матчи стоит перенести на лето в рамках подготовки к сезону? Осенью был перерыв большой и никому не нужные игры сборной. Почему оперативно и гибко не изменить календарь?" — передает слова Салиховой Sport24.

В верхней сетке Кубка России, так называемом Пути Российской премьер-лиги (РПЛ), примут участие пары "Ростов" — "Урал", "Локомотив" — "Спартак", "Крылья Советов""Динамо" и ЦСКА — "Краснодар". В нижней сетке "Путь регионов" сыграют "Волга" (Ульяновск) — "Зенит", "Акрон""Торпедо" (Москва), "Уфа" — "Ахмат" и "Звезда" — "Пари Нижний Новгород".

Ранее сборная Швейцарии объявила о бойкоте женского и мужского чемпионатов мира по боксу из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов с флагом и гимном.

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