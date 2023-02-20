Зарема Салихова раскритиковала РФС за проведение матчей Кубка России в феврале

"Я не могу понять, почему матч назначается на конец февраля. Нет игр сборной, зачем подвергать риску здоровье футболистов? Может, кубковые матчи стоит перенести на лето в рамках подготовки к сезону? Осенью был перерыв большой и никому не нужные игры сборной. Почему оперативно и гибко не изменить календарь?" — передает слова Салиховой Sport24.