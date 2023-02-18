«Барселону» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов

Каталонскую «Барселону» могут отстранить от участия в розыгрыше Лиги чемпионов и понизить в дивизионе из-за скандала с судьями. Об этом стало известно El Pais.

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Ранее в испанских СМИ появилась информация, что прежнее руководство «Барселоны» перечисляло деньги вице-президенту судейского корпуса Федерации футбола Испании. Подозревается, что сумма составила порядка € 1,5 млн.

Если будет доказана вина «Барселоны», то с команды могут снять очки или исключить из Ла Лиги. ФИФА и УЕФА также могут ввести санкции в отношении клуба.