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43 минуты назад

«Барселону» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов

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Каталонскую «Барселону» могут отстранить от участия в розыгрыше Лиги чемпионов и понизить в дивизионе из-за скандала с судьями. Об этом стало известно El Pais.

«Барселону» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов
Фото: betassist.rubetassist.ru

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что прежнее руководство «Барселоны» перечисляло деньги вице-президенту судейского корпуса Федерации футбола Испании. Подозревается, что сумма составила порядка € 1,5 млн.

Если будет доказана вина «Барселоны», то с команды могут снять очки или исключить из Ла Лиги. ФИФА и УЕФА также могут ввести санкции в отношении клуба.

После 21 тура чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу с 56 очками в активе. Она опережает «Реал» на восемь баллов.

Футбол,Реал,УЕФА,
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