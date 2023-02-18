Абаскаль оценил итоги зимних сборов для "Спартака"

Красно-белые готовятся к противостоянию с "Локомотивом" в Кубке России.
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль оценил итоги зимних сборов для своей команды.
"Я доволен проделанной работой. И хотя ещё остаются два дня, тем не менее мы можем сказать, что на данный момент нам удалось избежать травм и все, в принципе, прошло по задуманному плану. Сейчас мы продолжаем подготовку к первому официальному матчу - матчу 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом». В принципе, мы очень довольны проделанной работой, теперь остается только футбол. Мы подходим со всей ответственностью и вовлеченностью к предстоящим играм и постараемся, чтобы та работа, которую мы проделали за этот период, принесла плоды", - приводит слова специалиста клубная пресс-служба красно-белых.
Напомним, "Спартак" возобновит сезон двумя четвертьфинальными матчами ФОНБЕТ Кубка России против столичного "Локомотива". Первый поединок состоится 22 февраля в Черкизове, ответная встреча пройдет 27 числа на арене в Тушине.
3 марта в 18-м туре РПЛ подопечные Абаскаля на своем поле примут екатеринбургский "Урал".
После 17 матчей "Спартак" с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, на шесть очков отставая от лидирующего питерского "Зенита".