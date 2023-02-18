Абаскаль оценил итоги зимних сборов для "Спартака"

"Я доволен проделанной работой. И хотя ещё остаются два дня, тем не менее мы можем сказать, что на данный момент нам удалось избежать травм и все, в принципе, прошло по задуманному плану. Сейчас мы продолжаем подготовку к первому официальному матчу - матчу 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом». В принципе, мы очень довольны проделанной работой, теперь остается только футбол. Мы подходим со всей ответственностью и вовлеченностью к предстоящим играм и постараемся, чтобы та работа, которую мы проделали за этот период, принесла плоды", - приводит слова специалиста клубная пресс-служба красно-белых.