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1 час назад

Абаскаль оценил итоги зимних сборов для "Спартака"

Советский спорт

Красно-белые готовятся к противостоянию с "Локомотивом" в Кубке России.

Абаскаль оценил итоги зимних сборов для "Спартака"
Фото: TwitterTwitter

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль оценил итоги зимних сборов для своей команды.

"Я доволен проделанной работой. И хотя ещё остаются два дня, тем не менее мы можем сказать, что на данный момент нам удалось избежать травм и все, в принципе, прошло по задуманному плану. Сейчас мы продолжаем подготовку к первому официальному матчу - матчу 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом». В принципе, мы очень довольны проделанной работой, теперь остается только футбол. Мы подходим со всей ответственностью и вовлеченностью к предстоящим играм и постараемся, чтобы та работа, которую мы проделали за этот период, принесла плоды", - приводит слова специалиста клубная пресс-служба красно-белых.

Напомним, "Спартак" возобновит сезон двумя четвертьфинальными матчами ФОНБЕТ Кубка России против столичного "Локомотива". Первый поединок состоится 22 февраля в Черкизове, ответная встреча пройдет 27 числа на арене в Тушине.

3 марта в 18-м туре РПЛ подопечные Абаскаля на своем поле примут екатеринбургский "Урал".

После 17 матчей "Спартак" с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, на шесть очков отставая от лидирующего питерского "Зенита".

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