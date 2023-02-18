«Манчестер Юнайтед» может приобрести британский миллиардер

Британский предприниматель Джим Рэтклифф, владелец химической корпорации Ineos, сделал заявку на приобретение ФК «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

В Ineos заявили, что видят свою роль «в качестве долгосрочных хранителей» легендарного клуба. В пресс-службе добавили, что желают снова поднять «Манчестер Юнайтед» на первое место в мире.

Вместе с тем, уточнили в компании, необходимо, чтобы в клубе не забывали о своей славной истории, связанной с северо-западом Англии, о традициях «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что сумма предполагаемой сделки не раскрывается.