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«Манчестер Юнайтед» может приобрести британский миллиардер

Британский предприниматель Джим Рэтклифф, владелец химической корпорации Ineos, сделал заявку на приобретение ФК «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«Манчестер Юнайтед» может приобрести британский миллиардер
© globallookpress.com

В Ineos заявили, что видят свою роль «в качестве долгосрочных хранителей» легендарного клуба. В пресс-службе добавили, что желают снова поднять «Манчестер Юнайтед» на первое место в мире.

Вместе с тем, уточнили в компании, необходимо, чтобы в клубе не забывали о своей славной истории, связанной с северо-западом Англии, о традициях «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что сумма предполагаемой сделки не раскрывается.

Напомним, что британскому предпринимателю, чье состояние Forbes оценивает в $15,3 млрд, также принадлежит французский ФК «Ницца».

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