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Легендарный капитан "Реала" Марсело расторг контракт с "Олимпиакосом"

Бразильский защитник Марсело расторг контракт с греческим футбольным клубом "Олимпиакос", сообщает пресс-служба команды в соцсетях.

Легендарный капитан "Реала" Марсело расторг контракт с "Олимпиакосом"
© Andrea Comas/AP

"Вся семья "Олимпиакоса" хотела бы поблагодарить Марсело за работу в команде. Время, которое он пробыл с нами, было коротким, но достаточным, чтобы создать вечную связь. Он знает, что в Греции, в Пирее у него всегда будут друзья!" — говорится в сообщении "Олимпиакоса".

Бывший капитан мадридского "Реала" перешел в "Олимпиакос" в качестве свободного агента в сентябре 2022 года. Он провел за греческий клуб десять матчей и забил три гола.

Ранее СМИ сообщали, что Марсело может продолжить карьеру в команде из Саудовской Аравии "Аль-Наср", куда ранее перебрался Криштиану Роналду. Именно португалец является инициатором возможного перехода бразильца, с которым он вместе выступал за "Реал".

Марсело выступал за мадридский клуб с 2007 года. На его счету 545 встреч в составе "сливочных". За это время ему удалось забить 38 мячей и сделать 103 результативные передачи. Его контракт истек по окончании минувшего сезона. Защитник побил рекорд "Реала", выиграв с клубом 25 трофеев.

Ранее олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова призналась, что ей тяжело думать о том, что победителю Игр-2006 в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали стопы.

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