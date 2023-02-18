Легендарный капитан "Реала" Марсело расторг контракт с "Олимпиакосом"

"Вся семья "Олимпиакоса" хотела бы поблагодарить Марсело за работу в команде. Время, которое он пробыл с нами, было коротким, но достаточным, чтобы создать вечную связь. Он знает, что в Греции, в Пирее у него всегда будут друзья!" — говорится в сообщении "Олимпиакоса".