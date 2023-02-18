"Челси" дома уступил "Саутгемптону" в матче 24-го тура АПЛ

В очередном матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" проиграл "Саутгемптону".

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Встреча прошла в британской столице на стадионе "Стэмфорд Бридж" в присутствии 40 152 зрителей и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на первой добавленной к первому тайме минуте - отличился 28-летний английский полузащитник Джеймс Уорд-Проуз.

После этой победы "святые" набрали 18 очков, однако остались на последней строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

Команда под руководством Грэма Поттера с 31 баллом сохранила за собой десятую позицию в таблице АПЛ. В предстоящей игре лондонцы сразятся в рамках национального первенства с "Тоттенхэмом".

Игра пройдет 26 февраля на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" и начнется в 16:30 по московскому времени. "Саутгемптон" в следующем матче встретится с "Лидсом".