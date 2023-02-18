«Милан» обыграл «Монцу» и догнал «Интер» в таблице Серии А

Вторая победа подряд для миланской команды

Фото: Championat.com Championat.com

«Милан» обыграл «Монцу» в выездном матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Точным ударом на 31-й минуте отметился бразильский нападающий Жуниор Мессиас.

«Милан» выиграл второй матч подряд и с 44 очками переместился на третье место в турнирной таблице. Команда Стефано Пьоли сравнялась по набранным баллам с «Интером», который располагается на второй строчке.

«Монца» прервала восьмиматчевую серию без поражений. Команда с 29 баллами занимает 10-е место в таблице.