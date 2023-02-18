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1 час назад

«Милан» обыграл «Монцу» и догнал «Интер» в таблице Серии А

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Вторая победа подряд для миланской команды

«Милан» обыграл «Монцу» и догнал «Интер» в таблице Серии А
Фото: Championat.comChampionat.com

«Милан» обыграл «Монцу» в выездном матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Точным ударом на 31-й минуте отметился бразильский нападающий Жуниор Мессиас.

«Милан» выиграл второй матч подряд и с 44 очками переместился на третье место в турнирной таблице. Команда Стефано Пьоли сравнялась по набранным баллам с «Интером», который располагается на второй строчке.

«Монца» прервала восьмиматчевую серию без поражений. Команда с 29 баллами занимает 10-е место в таблице.

В следующем туре Серии А «Милан» 26 февраля примет на домашней арене «Аталанту», «Монца» в этот же день сыграет в гостях с «Салернитаной».

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