«Милан» обыграл «Монцу» и догнал «Интер» в таблице Серии А

Вторая победа подряд для миланской команды
«Милан» обыграл «Монцу» в выездном матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол был забит в середине первого тайма. Точным ударом на 31-й минуте отметился бразильский нападающий Жуниор Мессиас.
«Милан» выиграл второй матч подряд и с 44 очками переместился на третье место в турнирной таблице. Команда Стефано Пьоли сравнялась по набранным баллам с «Интером», который располагается на второй строчке.
«Монца» прервала восьмиматчевую серию без поражений. Команда с 29 баллами занимает 10-е место в таблице.
В следующем туре Серии А «Милан» 26 февраля примет на домашней арене «Аталанту», «Монца» в этот же день сыграет в гостях с «Салернитаной».