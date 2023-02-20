Агент Холанда назвала потенциальную стоимость игрока

«Холанд стоит миллиард евро. Уверена в этом. Мне могут сказать, что я веду себя нелепо, что никто не будет платить миллиард, но его возраст, его качество, его прогресс и то, как он ведет себя, — вот почему я говорю о миллиарде», — цитирует агента инсайдер Фабрицио Романо.