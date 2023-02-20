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33 минуты назад

Звезду «Манчестер Сити» оценили в миллиард евро

Газета.Ruиещё 2

Рафаэла Пимента, агент норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, назвала потенциальную стоимость игрока на сегодняшнем трансферном рынке.

Агент Холанда назвала потенциальную стоимость игрока
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Холанд стоит миллиард евро. Уверена в этом. Мне могут сказать, что я веду себя нелепо, что никто не будет платить миллиард, но его возраст, его качество, его прогресс и то, как он ведет себя, — вот почему я говорю о миллиарде», — цитирует агента инсайдер Фабрицио Романо.

С момента перехода в английский клуб из дортмундской «Боруссии» Холанд записал на свой счет 32 гола в 31 матче в разных турнирах, в том числе 26 голов в 23 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что капитана лондонского «Челси» Сесара Аспиликуэту унесли с поля на носилках во время матча с «Саутгемптоном».

На 74-й минуте матча французский форвард «святых» Секу Мара пытался пробить через себя в штрафной хозяев, но попал по голове Сесару Аспиликуэте. Защитник «Челси» рухнул на газон, ему начали оказывать медицинскую помощь.

В результате инцидента Аспиликуэта не смог самостоятельно покинуть поле. 33-летнего игрока унесли на носилках, он был в сознании, но в кислородной маске.

Футбол,Фабрицио Романо,
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