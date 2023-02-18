Радимов объяснил, почему российские футболисты не едут в европейские клубы

Экс-игрок испанской "Сарагосы" и петербургского "Зенита" Владислав Радимов заявил, что футболисты сборной России не поехали в зарубежные клубы после выступления на чемпионате мира - 2018 по финансовым причинам.
"Думаю, вопрос денег. Если здесь кто-то получает хорошо, то там нужно падать в цене раза в два-три. Видимо, гранды не звали, а ехать в средние клубы, где таких зарплат нет… Вот и не поехали", — сказал Радимов на YouTube-канале "СБГ шоу".
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.
Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в отборочном турнире к чемпионату мира — 2022 против Хорватии (0:1).
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что в теннисе к российским спортсменам относятся с большим уважением, чем во всех других видах спорта, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению россиян от соревнований.