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1 час назад

Радимов объяснил, почему российские футболисты не едут в европейские клубы

Газета.Ru

Экс-игрок испанской "Сарагосы" и петербургского "Зенита" Владислав Радимов заявил, что футболисты сборной России не поехали в зарубежные клубы после выступления на чемпионате мира - 2018 по финансовым причинам.

Радимов объяснил, почему российские футболисты не едут в европейские клубы
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look PressMaksim Konstantinov/Global Look Press

"Думаю, вопрос денег. Если здесь кто-то получает хорошо, то там нужно падать в цене раза в два-три. Видимо, гранды не звали, а ехать в средние клубы, где таких зарплат нет… Вот и не поехали", — сказал Радимов на YouTube-канале "СБГ шоу".

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в отборочном турнире к чемпионату мира — 2022 против Хорватии (0:1).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что в теннисе к российским спортсменам относятся с большим уважением, чем во всех других видах спорта, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению россиян от соревнований.

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