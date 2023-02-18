Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
36 минут назад

«Ливерпуль» в большинстве обыграл «Ньюкасл» в выездном матче АПЛ

Betassistиещё 5

Команда Клоппа выиграла второй матч подряд.

«Ливерпуль» в большинстве обыграл «Ньюкасл» в выездном матче АПЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в выездном матче 24-го тура чемпионата английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба мяча были забиты в начале первого тайма. На 10-й минуте уругвайский форвард Дарвин Нуньес отличился после передачи Трента Александер-Арнольда. Через семь минут преимущество «Ливерпуля» увеличил нидерландский нападающий Коди Гакпо. Ассистентом выступил Мохамед Салах.

На 22-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Красную карточку за игру рукой вне пределов штрафной площади получил голкипер «Ньюкасла» Ник Поуп.

«Ливерпуль» одержал вторую победу подряд и с 35 очками переместился на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Ньюкасл» с 41 баллом располагается на четвёртой строчке.

Футбол,Мохамед Салах,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий