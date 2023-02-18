«Ливерпуль» в большинстве обыграл «Ньюкасл» в выездном матче АПЛ

Команда Клоппа выиграла второй матч подряд.

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» в выездном матче 24-го тура чемпионата английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба мяча были забиты в начале первого тайма. На 10-й минуте уругвайский форвард Дарвин Нуньес отличился после передачи Трента Александер-Арнольда. Через семь минут преимущество «Ливерпуля» увеличил нидерландский нападающий Коди Гакпо. Ассистентом выступил Мохамед Салах.

На 22-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Красную карточку за игру рукой вне пределов штрафной площади получил голкипер «Ньюкасла» Ник Поуп.

«Ливерпуль» одержал вторую победу подряд и с 35 очками переместился на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.