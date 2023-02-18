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23 минуты назад

Адвокат Алвеса: Дани сказал, что спокоен, потому что знает правду

Чемпионат.com

Кристобаль Мартель, адвокат бразильского защитника Дани Алвеса, рассказал о состоянии игрока в испанской тюрьме.

Адвокат Алвеса: Дани сказал, что спокоен, потому что знает правду
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Он спокоен. Он сказал мне, что он спокоен, потому что знает правду», — приводит слова Мартеля Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 39-летний Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх до 12 лет. Это предусмотрено испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога. Последний клуб Дани Алвеса, мексиканский «Пумас», расторг контракт с защитником. Дани Алвес также выступал за «Севилью», «Барселону», «ПСЖ» и «Ювентус». Футболист принимал участие в чемпионате мира в Катаре, на котором сборная Бразилии вылетела в четвертьфинале.

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