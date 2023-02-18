Матч «Ливерпуля» и «Реала» в ЛЧ будет равным, считает Гладилин

— Будет равная игра. Бренды очень серьезные, но игра и у Мадрида, и у «Ливерпуля» сейчас не на высшем уровне. У них примерно равные шансы, вопрос, кто их лучше использует и удачнее сыграет. А так, пара интересная, соперники равны по силам, — сказал Гладилин «Газете.Ru».