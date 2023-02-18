Матч «Ливерпуля» и «Реала» в ЛЧ будет равным, считает Гладилин

«Ливерпуль» и «Реал» находятся не в лучшей форме, поэтому от них можно ожидать равной игры в Лиге чемпионов, считает ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин.
— Будет равная игра. Бренды очень серьезные, но игра и у Мадрида, и у «Ливерпуля» сейчас не на высшем уровне. У них примерно равные шансы, вопрос, кто их лучше использует и удачнее сыграет. А так, пара интересная, соперники равны по силам, — сказал Гладилин «Газете.Ru».
Первый матч между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в Англии во вторник, 21 февраля.
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Источник:Газета.ru