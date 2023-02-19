"Реал" вырвал победу у "Осасуны" в матче 22 тура чемпионата Испании

Мадридский "Реал" вырвал победу в выездном матче с "Осасуной" в 22-м туре чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "сливочных". На 78-й минуте уругвайский футболист "Реала" Федерико Вальверде вывел свою команду вперед, а на второй добавленной минуте испанец Марко Асенсио установил окончательный счет.

Фото: Susana Vera/Reuters Susana Vera/Reuters

Благодаря этой победе "Реал" набрал 51 очко и тем самым сократил отрыв от лидирующей в турнирной таблице "Барселоны" до пяти балов. Каталонский клуб при этом провел на одну игру меньше. У "Осасуны" 30 очков и десятое место. В следующем туре "Реал" на своем поле сыграет в мадридском дерби с "Атлетико". "Осасуна" в гостях померится силами с "Севильей". Ранее сообщалось, что легендарный капитан "Реала" Марсело расторг контракт с греческим "Олимпиакосом".