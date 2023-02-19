Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

"Реал" вырвал победу у "Осасуны" в матче 22 тура чемпионата Испании

Газета.Ru

Мадридский "Реал" вырвал победу в выездном матче с "Осасуной" в 22-м туре чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "сливочных". На 78-й минуте уругвайский футболист "Реала" Федерико Вальверде вывел свою команду вперед, а на второй добавленной минуте испанец Марко Асенсио установил окончательный счет.

"Реал" вырвал победу у "Осасуны" в матче 22 тура чемпионата Испании
Фото: Susana Vera/ReutersSusana Vera/Reuters

Благодаря этой победе "Реал" набрал 51 очко и тем самым сократил отрыв от лидирующей в турнирной таблице "Барселоны" до пяти балов. Каталонский клуб при этом провел на одну игру меньше. У "Осасуны" 30 очков и десятое место. В следующем туре "Реал" на своем поле сыграет в мадридском дерби с "Атлетико". "Осасуна" в гостях померится силами с "Севильей". Ранее сообщалось, что легендарный капитан "Реала" Марсело расторг контракт с греческим "Олимпиакосом".

Марсело выступал за мадридский клуб с 2007 года. На его счету 545 встреч в составе "сливочных". За это время ему удалось забить 38 мячей и сделать 103 результативные передачи. Его контракт истек по окончании минувшего сезона. Защитник побил рекорд "Реала", выиграв с клубом 25 трофеев.

Футбол,Марко Асенсио,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий