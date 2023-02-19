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24 минуты назад

Врач «Шинника» рассказал о состоянии игроков после драки с украинцами

Lenta.ru

Российские футболисты восстановились и возобновили тренировки после конфликта в турецком отеле с игроками украинской команды «Минай». О состоянии российских спортсменов в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач ярославского клуба «Шинник» Гарегин Агаханян.

Врач «Шинника» рассказал о состоянии игроков после драки с украинцами
Фото: Официальный сайт ФК "Шинник" Официальный сайт ФК "Шинник"

Массовая драка произошла вечером 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus, где одновременно проживали обе команды.

По данным Telegram-канала Baza, спортсмены закарпатского клуба якобы потребовали от россиян спеть гимн Украины. Однако сотрудники отеля помешали конфликту. Позже Baza написала, что футболисты «Миная» спровоцировали игроков «Шинника» на драку, спрашивая, почему те не выходят на антиправительственные протесты.

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Позже «Шинник» опубликовал официальное заявление, сообщив, что российские спортсмены защищали одноклубника, на которого напали. «Минай» в свою очередь выдвинул другую версию событий. «Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды в отношении работника отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев», — говорится в заявлении клуба.

Персонал гостиницы сообщил Baza, что футболисты обеих команд были сильно пьяны. По их словам, один из российских футболистов зашел в женский туалет и напугал находящихся там девушек. В ситуацию вмешались члены украинской команды, из-за чего и началась ссора. Затем футболисты переместились на третий этаж, где устроили драку. После инцидента обе команды выселились из отеля.

Футбол,Гарегин Агаханян,Зенит,
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