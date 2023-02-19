Врач «Шинника» рассказал о состоянии игроков после драки с украинцами

Российские футболисты восстановились и возобновили тренировки после конфликта в турецком отеле с игроками украинской команды «Минай». О состоянии российских спортсменов в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач ярославского клуба «Шинник» Гарегин Агаханян.

Фото: Официальный сайт ФК "Шинник" Официальный сайт ФК "Шинник"

Массовая драка произошла вечером 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus, где одновременно проживали обе команды.

По данным Telegram-канала Baza, спортсмены закарпатского клуба якобы потребовали от россиян спеть гимн Украины. Однако сотрудники отеля помешали конфликту. Позже Baza написала, что футболисты «Миная» спровоцировали игроков «Шинника» на драку, спрашивая, почему те не выходят на антиправительственные протесты.

Позже «Шинник» опубликовал официальное заявление, сообщив, что российские спортсмены защищали одноклубника, на которого напали. «Минай» в свою очередь выдвинул другую версию событий. «Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды в отношении работника отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев», — говорится в заявлении клуба.