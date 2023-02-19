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32 минуты назад

Сычевой назвал главную причину перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов»

Матч ТВ

Нападающий Владимир Сычевой, комментируя решение перейти из «Оренбурга» в «Крылья Советов», сказал, что стремился к переменам, подчеркнув, что в прежнем клубе его все устраивало.Сычевой перешел из «Оренбурга» в самарскую команду в зимнее трансферное окно. Во второй части сезона 26 летний футболист планирует играть под фамилией Писарский.

Сычевой назвал главную причину перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Основная причина — хотел что то поменять. Определенное время был в «Оренбурге», много чего добился с командой, хотелось перейти в другой клуб. Появился вариант с «Крыльями». В «Оренбурге» мне все устраивало, все хорошо шло, но это мое решение. В клубе понимали, что я могу уйти, но, наверное, рассчитывали, что в топ клуб.

Можно себе говорить — неважно, как все сложится, можно будет сделать скидку на то, что вливаюсь в коллектив, в команду, там другой рисунок игры. Но я ставлю себе задачу. В этой команде хороший подбор игроков, хороший тренер, команда атакующая, такая же, как «Оренбург». Много моментов создают, надо их реализовывать, буду стараться, — сказал Сычевой в эфире программы «РецепТура» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Сычевой в текущем чемпионате России забил 14 мячей и возглавляет бомбардирскую гонку.

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России, 3 марта продолжится розыгрыш МИР Российской премьер лиги (РПЛ). Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Крылья Советов,Фонбет,
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