Сычевой назвал главную причину перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов»

— Основная причина — хотел что то поменять. Определенное время был в «Оренбурге», много чего добился с командой, хотелось перейти в другой клуб. Появился вариант с «Крыльями». В «Оренбурге» мне все устраивало, все хорошо шло, но это мое решение. В клубе понимали, что я могу уйти, но, наверное, рассчитывали, что в топ клуб.



Можно себе говорить — неважно, как все сложится, можно будет сделать скидку на то, что вливаюсь в коллектив, в команду, там другой рисунок игры. Но я ставлю себе задачу. В этой команде хороший подбор игроков, хороший тренер, команда атакующая, такая же, как «Оренбург». Много моментов создают, надо их реализовывать, буду стараться, — сказал Сычевой в эфире программы «РецепТура» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.