Сычевой назвал главную причину перехода из «Оренбурга» в «Крылья Советов»

Нападающий Владимир Сычевой, комментируя решение перейти из «Оренбурга» в «Крылья Советов», сказал, что стремился к переменам, подчеркнув, что в прежнем клубе его все устраивало.Сычевой перешел из «Оренбурга» в самарскую команду в зимнее трансферное окно. Во второй части сезона 26 летний футболист планирует играть под фамилией Писарский.
— Основная причина — хотел что то поменять. Определенное время был в «Оренбурге», много чего добился с командой, хотелось перейти в другой клуб. Появился вариант с «Крыльями». В «Оренбурге» мне все устраивало, все хорошо шло, но это мое решение. В клубе понимали, что я могу уйти, но, наверное, рассчитывали, что в топ клуб.
Можно себе говорить — неважно, как все сложится, можно будет сделать скидку на то, что вливаюсь в коллектив, в команду, там другой рисунок игры. Но я ставлю себе задачу. В этой команде хороший подбор игроков, хороший тренер, команда атакующая, такая же, как «Оренбург». Много моментов создают, надо их реализовывать, буду стараться, — сказал Сычевой в эфире программы «РецепТура» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Сычевой в текущем чемпионате России забил 14 мячей и возглавляет бомбардирскую гонку.
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