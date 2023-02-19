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1 час назад

Сычевой планирует получить паспорт с новой фамилией до начала следующего сезона

Газета.Ru

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Сычевой сообщил, что будет выступать под фамилией Писарский во второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), но паспорт поменяет только по окончании чемпионата страны.

Сычевой планирует получить паспорт с новой фамилией до начала следующего сезона
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Пока новая фамилия только на футболке. Не хватило времени, чтобы поменять, загранпаспорт долго делается. Сейчас сборы, перелеты.

Скорее всего, к следующему чемпионату сменю паспорт, если в России останусь (смеется)», — передает слова Сычевого «Матч ТВ».

Сычевой объявил, что будет играть под фамилией своего отчима после перехода в «Крылья Советов» из «Оренбурга», случившегося во время зимнего трансферного окна.

Всего в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах, отметившись 14 забитыми мячами и одной голевой передачей. Он делит первое место в рейтинге лучших снайперов сезона РПЛ с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом.

Футбол,Крылья Советов,Спартак,
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